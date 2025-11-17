Бывший СССР
На Украине заявили о начале аудита «Энергоатома»

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) начала аудит предприятия «Энергоатом». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023–2025 годы», — написала премьер-министр.

Свириденко заявила, что первые результаты станут известны уже в декабре. Также материалы проверок направят в правоохранительные и антикоррупционные органы, подчеркнула премьер.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы. Это связано с деятельностью компании «Энергоатом», в расследовании фигурируют Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

