На Западе высказались об обстановке в ВСУ на фоне коррупционного скандала

Telegraph: Моральный дух в ВСУ упал на фоне коррупционного скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Моральный дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) упал до самого низкого уровня с начала специальной военной операции (СВО) на фоне коррупционного скандала, а также других событий. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне», — утверждается в статье.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что разразившийся на Украине коррупционный скандал на фоне проблем ВСУ может привести к падению властей страны во главе с президентом Владимиром Зеленским. По мнению аналитика Александра Коваленко, в Киеве формируются два лагеря, в одном из которых поддерживают Зеленского, а в другом — мечтают свергнуть «любой ценой».

