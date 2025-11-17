Экономика
14:04, 17 ноября 2025
Экономика

Названа цена самой дешевой комнаты в Москве

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой комнаты в Москве, доступной для покупки в октябре 2025 года, составила два миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о лоте, расположенном в приватизированной «трешке» на Ферганском проезде в районе Выхино-Жулебино. Его площадь — 11,2 квадратных метра.

Напротив, наиболее дорогую комнату в столице можно приобрести в доме 1910 года постройки на Трехпрудном переулке в Пресненском районе. За 23 миллиона рублей новому хозяину достанется помещение метражом 18,7 «квадрата». Площадь кухни в квартире, где находится комната, составляет 15,2 квадратных метра. «Такой уровень характерен для «элитных коммуналок» — редкого формата, сочетающего центральное расположение, архитектурную ценность и высокие потолки», — отметили специалисты.

Ранее стало известно, что самую маленькую комнату в России продают за 3,5 миллиона рублей. Объект расположен в центре столицы недалеко от станции метро «Павелецкая».

