17:06, 17 ноября 2025Путешествия

Названы удивляющие старших привычки миллениалов в путешествиях

Названы удивляющие бумеров привычки миллениалов и зумеров в поездках
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: haritanita / Freepik

Названы удивляющие старшее поколение привычки миллениалов в путешествиях. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой эксперта по туризму Джордана Купера.

Специалист в своем блоге VegOut рассказал о том, что удивило его отца в подходе молодого поколения к планированию путешествий и организации досуга. В первую очередь эксперт обратил внимание на разницу в подходе к бронированию жилья. Так, бэби-бумеры склонны выбирать знакомые им или известные сетевые отели, а их дети и внуки не боятся останавливаться в частных апартаментах, пишет он. То же касается и еды — пробовать новое больше готовы миллениалы и зумеры, хотя и они, отмечает Купер, обращают внимание на отзывы о заведениях.

Кроме того, по мнению автора статьи, люди старшего поколения чаще путешествуют по заранее спланированному маршруту, а туристы поколений Y и Z могут приехать в новую страну, забронировав номер только на одну ночь. Также Купер выделил и работу в путешествиях. Эта особенность современных поездок удивляет многих бэби-бумеров, которым никогда не была доступна удаленная работа. Благодаря ей многие миллениалы и зумеры могут уезжать за границу на более длинный срок.

Также в статье отмечалось, что старшее поколение тратит больше денег на материальные подарки, а младшее — выбирает впечатления. Помимо этого, многие бэби-бумеры считают, что молодые люди стали фотографировать излишне много. Купер пишет, что снимки в социальных сетях заменили современному поколению альбомы.

Ранее сообщалось, что российские зумеры больше, чем представители других возрастных групп, интересуются поездками в монастыри. При этом все поколения в России объединяет восприятие поездки на дачу как путешествия.

