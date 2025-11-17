Силовые структуры
13:52, 17 ноября 2025Силовые структуры

Объяснено поведение расчленившей сына россиянки

Мать обезглавленного в Подмосковье мальчика может избежать тюрьмы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мать обезглавленного в Подмосковье мальчика может избежать тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у Елены Цуцковой диагноз параноидальная шизофрения. Перед судом она будет направлена на психиатрическую экспертизу для подтверждения диагноза. В случае подтверждения диагноза она сможет избежать лишения свободы сроком до 25 лет.

Ранее она наблюдалась у психиатра и ей регулярно требовалась медицинская помощь из-за неадекватно поведения. У женщины также есть старшая дочь, после развода она стала жить с отцом. Нового сожителя она придумала, чтобы отвести от себя подозрения.

Останки ребенка были обнаружены в Гольяновском пруду днем 16 ноября. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной.

Остальные части тела силовики обнаружили на балконе в их квартире в Балашихе. По предварительным данным, женщина расправилась с ребенком не более двух дней назад.

Ранее сообщалось, что в доме выловленного из московского пруда ребенка нашли возможное орудие расправы.

