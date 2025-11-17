Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 17 ноября 2025Ценности

Оксана Акиньшина опубликовала селфи в нижнем белье

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала селфи в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Оксана Акиньшина

Российская актриса Оксана Акиньшина опубликовала селфи в нижнем белье. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда фильмов «Сестры» и «Чернобыль» запечатлела себя в зеркале в ванной. Она предстала на размещенном кадре в сером бюстгальтере и крошечных белых трусах с заниженной талией, которые частично прикрыла стикером в виде сердца.

Знаменитость убрала волосы в гладкую прическу и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре 41-летний российский режиссер Валерия Гай Германика снялась в откровенной позе в микрошортах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости