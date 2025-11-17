Актриса Оксана Акиньшина опубликовала селфи в нижнем белье

Российская актриса Оксана Акиньшина опубликовала селфи в нижнем белье. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда фильмов «Сестры» и «Чернобыль» запечатлела себя в зеркале в ванной. Она предстала на размещенном кадре в сером бюстгальтере и крошечных белых трусах с заниженной талией, которые частично прикрыла стикером в виде сердца.

Знаменитость убрала волосы в гладкую прическу и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре 41-летний российский режиссер Валерия Гай Германика снялась в откровенной позе в микрошортах.

