Оппозиция Грузии назвала Саакашвили преступником

Депутат от оппозиционной партии назвал Саакашвили преступником

Депутат от грузинской оппозиционной партии «Гахария для Грузии» Георгий Шарашидзе назвал экс-президента Михаила Саакашвили преступником, однако допустил его возвращение на Украину. Его слова приводит Первый канал Грузии.

«Саакашвили не политзаключенный, у него много преступлений против этой страны, и он должен за них ответить», — рассказал он.

Шарашидзе также заявил, что Саакашвили могут вернуть на Украину. Так он прокомментировал недавнее заявление советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка о его вывозе с территории Грузии.

Накануне Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список гражданских пленных. До этого в Грузии возбудили уголовное дело в отношении экс-президента и других лидеров оппозиционных партий за призывы к госперевороту и саботажу.