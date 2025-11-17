Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:47, 17 ноября 2025Бывший СССР

Оппозиция Грузии назвала Саакашвили преступником

Депутат от оппозиционной партии назвал Саакашвили преступником
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Valishvili / Russian Look / Globallookpress.com

Депутат от грузинской оппозиционной партии «Гахария для Грузии» Георгий Шарашидзе назвал экс-президента Михаила Саакашвили преступником, однако допустил его возвращение на Украину. Его слова приводит Первый канал Грузии.

«Саакашвили не политзаключенный, у него много преступлений против этой страны, и он должен за них ответить», — рассказал он.

Шарашидзе также заявил, что Саакашвили могут вернуть на Украину. Так он прокомментировал недавнее заявление советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка о его вывозе с территории Грузии.

Накануне Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список гражданских пленных. До этого в Грузии возбудили уголовное дело в отношении экс-президента и других лидеров оппозиционных партий за призывы к госперевороту и саботажу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке

    Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

    В Конго загорелся самолет с министром

    В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

    США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

    Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

    Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

    Во Франции решили снять охрану с российских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости