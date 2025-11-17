Забота о себе
20:30, 18 ноября 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

Исследовательница Роббинс: Физические нагрузки вечером не приводят к бессоннице
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pics five / Shutterstock / Fotodom

Существует мнение, будто физические нагрузки по вечерам могут привести к бессоннице. Однако исследовательница Ребекка Роббинс из Медицинского центра имени Лангона при Нью-Йоркском университете, чьи слова приводит издание Infobae, опровергла этот популярный миф.

Сторонники этой теории утверждают, что учащенное сердцебиение и другие реакции организма на физическую нагрузку мешают засыпанию. Однако Роббинс с коллегами не нашла никаких доказательств того, что привычка заниматься спортом по вечерам действительно приводит к бессоннице.

Специалистка провела исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Sleep Health, связанном с Национальным фондом сна, с участием взрослых американцев и пришла к выводу, что у большинства людей физические упражнения не приводят к нарушению сна.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас рассказал, по каким признакам во время сна можно заподозрить высокий уровень стресса. Он утверждает, что такие люди зачастую спят в позе эмбриона.

