Мир
13:30, 17 ноября 2025Мир

Оценена вероятность перемирия между Китаем и Японией

Политолог Кистанов о конфликте Китая и Японии: Думаю, примирение произойдет
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Дипломатический конфликт между Пекином и Токио будет прекращен, поскольку это невыгодно обеим сторонам. Таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

«Я думаю, что примирение все-таки произойдет, будет найден компромисс. Дело в том, что ни Китай, ни Япония сейчас не заинтересованы в том, чтобы портить между собой отношения всерьез и надолго», — сказал эксперт.

Кистанов отметил, что Китай и Япония в первую очередь экономические партнеры. Кроме того, конфликт невыгоден обеим странам в условиях торговой политики президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Китай обострил конфликт с Японией. Береговая охрана Китая заявляла о патрулировании вод необитаемых островов, известных как Дяоюйдао в Китае и Сенкаку в Японии. Они находятся под контролем Японии, но на них также претендует и Китай.

Эскалация произошла после слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

