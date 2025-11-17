Экономика
03:56, 17 ноября 2025Экономика

Пенсионерам сообщили о риске потерять часть законных выплат

Экономист Тумин: Для некоторых выплат пенсионерам нужно подать заявление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oksana Korol / Globallookpress

Большинство федеральных выплат российским пенсионерам назначается автоматически, однако имеются те, которые требуют заявления. Об этом агентству «Прайм» сообщил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин.

«Есть выплаты, которые по-прежнему требуют заявления. Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через Социальный фонд России с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог», — объяснил собеседник агентства.

Единовременная выплата накопительной части пенсии также оформляется по заявлению — она положена, если расчетная пожизненная выплата меньше 1525 рублей в месяц. Тумин отметил, что некоторые региональные льготы тоже оформляются по заявлению.

Чтобы узнать обо всех положенных выплатах, можно зайти на портал «Госуслуги» — в личном кабинете в разделе «Пенсии» перечислены все начисления и доплаты. Там же можно подать заявление на большинство мер поддержки онлайн. Также можно прийти в МФЦ или клиентскую службу СФР, где специалисты проверят права на выплаты и окажут помощь с оформлением.

Ранее директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова рассказала «Ленте.ру», что пенсионеры в России могут взять частичную подработку, чтобы сохранить уровень жизни, оставаясь социально вовлеченными и востребованными.

