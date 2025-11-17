Песков ответил на вопрос о ликвидации последствий ударов ВСУ по энергообъектам

У России есть потенциал для ликвидации последствий ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Имеется необходимый потенциал для ликвидации всех последствий в возможно сжатые сроки и возобновления всех экспортных отгрузочных мероприятий», — сказал он.

Каких-либо других комментариев представитель Кремля не озвучил.

В ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 дронов украинских войск. Под ударом оказались сразу несколько регионов. Дроны были сбиты над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.