Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 17 ноября 2025Россия

Песков ответил на вопрос о ликвидации последствий ударов ВСУ по энергообъектам

Песков: У РФ есть потенциал для ликвидации последствий ударов ВСУ по энергетике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

У России есть потенциал для ликвидации последствий ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Имеется необходимый потенциал для ликвидации всех последствий в возможно сжатые сроки и возобновления всех экспортных отгрузочных мероприятий», — сказал он.

Каких-либо других комментариев представитель Кремля не озвучил.

В ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 дронов украинских войск. Под ударом оказались сразу несколько регионов. Дроны были сбиты над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

    В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости