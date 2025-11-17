Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 17 ноября 2025Экономика

Петербуржцам предложили жаловаться Вене

Теплосети в Петербурге запустили бота Веню для жалоб и передачи показаний
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Теплосети в Петербурге запустили бота Веню, куда жители города могут передавать показания счетчиков и жаловаться на прорывы в теплосетях. Об этом сообщает «Фонтанка».

Программу запустили «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга». Новый виртуальный помощник воплотился в виде мультяшного вентиля. Воспользоваться сервисом можно уже сейчас.

При помощи чат-бота можно не только передать показания и сообщить о протечках, но и получить информацию по разным направлениям работы компаний, узнать актуальные контакты подразделений и получить информацию для обращения по вопросам потребителей.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы холодного водоснабжения затопило вход в метро на станции «Девяткино».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на сведения о побеге Умерова из страны

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

    Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

    Игрок поставил на неудачу сборной России и выиграл 3,5 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости