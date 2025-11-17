Петербуржцам предложили жаловаться Вене

Теплосети в Петербурге запустили бота Веню для жалоб и передачи показаний

Теплосети в Петербурге запустили бота Веню, куда жители города могут передавать показания счетчиков и жаловаться на прорывы в теплосетях. Об этом сообщает «Фонтанка».

Программу запустили «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга». Новый виртуальный помощник воплотился в виде мультяшного вентиля. Воспользоваться сервисом можно уже сейчас.

При помощи чат-бота можно не только передать показания и сообщить о протечках, но и получить информацию по разным направлениям работы компаний, узнать актуальные контакты подразделений и получить информацию для обращения по вопросам потребителей.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы холодного водоснабжения затопило вход в метро на станции «Девяткино».