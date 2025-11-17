Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:31, 17 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Юрист назвал условия блокировки банковских переводов самому себе

Юрист Костиков: Подозрение на уход от налогов грозит блокировкой переводов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Банк может заблокировать перевод средств клиента самому себе, если будет подозревать влияние на налоги или отмывание денег, считает юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Признаки, которые могут повлиять на налоговую позицию. Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчетность по ИП. Перевод денег может быть зачтен как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — сказал Костиков.

Перевод денег на один счет может быть интерпретирован банком как отмывание денег, считает юрист. Особенно если переводы идут из разных банков, уточнил он.

«Два фактора — влияние на налоги и проблема с отмыванием денег. Нужно идти в банк, который заблокировал вам переводы и разбираться. К сожалению, дистанционно вы ничего не решите», — подытожил Костиков.

Ранее в Центробанке России (ЦБ) сообщали о том, что злоумышленники стали убеждать россиян переводить самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), в результате такие переводы включат в признаки мошеннических. По словам директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, банки в этих случаях будут учитывать такое направление средств, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    Юрист назвал условия блокировки банковских переводов самому себе

    Биолог назвала очищающие кровь и печень продукты

    Самый совершенный «бардак» заметили в зоне СВО

    На Украине забили тревогу из-за ситуации в энергетике

    Разбившие украинский спецназ у Красноармейска бойцы раскрыли детали боя

    Подсчитаны потери ВСУ в ЛНР

    Полковник высказался о роли космоса в войнах

    Учительнице дали 15 лет тюрьмы за изнасилование подростка и попытку расправиться с мужем

    Женщин предупредили о скрытой опасности вибраторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости