Юрист назвал условия блокировки банковских переводов самому себе

Банк может заблокировать перевод средств клиента самому себе, если будет подозревать влияние на налоги или отмывание денег, считает юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Признаки, которые могут повлиять на налоговую позицию. Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчетность по ИП. Перевод денег может быть зачтен как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — сказал Костиков.
Перевод денег на один счет может быть интерпретирован банком как отмывание денег, считает юрист. Особенно если переводы идут из разных банков, уточнил он.
«Два фактора — влияние на налоги и проблема с отмыванием денег. Нужно идти в банк, который заблокировал вам переводы и разбираться. К сожалению, дистанционно вы ничего не решите», — подытожил Костиков.
Ранее в Центробанке России (ЦБ) сообщали о том, что злоумышленники стали убеждать россиян переводить самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), в результате такие переводы включат в признаки мошеннических. По словам директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, банки в этих случаях будут учитывать такое направление средств, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.