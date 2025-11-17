Полковник высказался о роли космоса в войнах

Полковник Литовкин: Войны с использованием космоса ведутся уже сегодня

Войны в космосе ведутся уже сегодня, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В качестве примеров он упомянул использование космической связи для управления войсками.

«Космические войны — это комплексны войны, которые задействуют космическое пространство. И частично это происходит уже сейчас. К примеру, спутники Starlink используются для наведения ракет. Спутники фиксируют интересующие объекты на Земле и затем передают информацию о них на боевые позиции для последующего нанесения удара», — рассказал полковник.

Литовкин также напомнил о запущенном США космическом челноке, который, теоретически, может использоваться для запуска ядерного оружия.

«У этого челнока есть специальный отсек. Из него можно, например, отправлять спутники. А можно разместить там ядерную бомбу с реактивным двигателем и запускать ее по объектам на Земле. Так что, безусловно, войны будущего, особенно с такими серьезными государствами как США, будут проходить через космическое пространство», — уверен Литовкин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий военный конфликт будет проходить в космосе. Макрон также объявил о выделении дополнительных 4,2 миллиарда евро на финансирование военной космической деятельности Франции до 2030 года.