16:30, 17 ноября 2025

Популярная певица ответила на критику ее внешности после резкого похудения

Певица Трейнор не воспринимает всерьез критику о ее внешности после похудения
Мария Винар

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Популярная американская певица Меган Трейнор ответила на критику ее внешности после резкого похудения. Соответствующий момент из интервью доступен на YouTube-канале ток-шоу Entertainment Tonight.

31-летняя поп-исполнительница заявила, что чувствует себя великолепно. «Я буквально впервые после рождения детей забочусь о своем здоровье на самом высоком уровне, и я никогда не чувствовала себя лучше. Я считаю, что выгляжу потрясающе», — подчеркнула она.

Также знаменитость отметила, что старается не воспринимать всерьез негативные комментарии о ее новой внешности ради своего здоровья. «Я забочусь о себе. Мне нужно найти способ не поддаваться влиянию этого», — пояснила звезда.

Ранее Меган Трейнор вышла в свет и обеспокоила фанатов внешностью. Тогда поп-исполнительница посетила гала-концерт в Лос-Анджелесе, выбрав для красной дорожки белое платье без бретелей и с фатиновым подолом.

