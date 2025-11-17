Ценности
В сети возмутились танцами популярной певицы в микрошортах на улице

Екатерина Ештокина

Фото: Cristina Massei / Alamy Live News / Legion-Media

Британская певица Таалия Дебретт Барнетт, более известная как FKA twigs, в откровенном образе станцевала на улице и возмутила пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци запечатлели 37-летнюю исполнительницу в черном лонгсливе и кожаных микрошортах. На ней также были кожаная куртка и ремень с многочисленными люверсами. Образ завершили ботильоны на платформе и маленькая сумка.

Комментаторы не оценили внешний вид знаменитости. «Нелепо», «Кто-то должен был сказать ей, что эти шорты отвратительны», «Она забыла надеть брюки», «Выглядит глупо», — написали они под размещенными фото.

В сентябре 60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини и вызвала ажиотаж в сети. Звезда «Остина Пауэрса» предстала перед камерой в солнцезащитных очках и купальнике белого цвета.

