Посла России вызвали в МИД Черногории

МИД Черногории вызвал посла РФ из-за неприемлемого вмешательства в дела страны

Посла России в Подгорице Александра Лукашика вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Черногории из-за заявлений, которые власти классифицировали как «неприемлимое вмешательство в дела страны». Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, заявление цитирует ТАСС.

В МИД обратили внимание на оценки дипломата из РФ решения парламента присоединить вооруженные силы страны к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU) и его комментарии об интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix.

«Недавние неподобающие заявления представляют собой ясный пример открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела Черногории. Черногория не позволит никому ущемлять достоинство своих институтов», — указано в сообщении.

В МИД Черногории предупредили, что любые новые заявления подобного характера будут расцениваться как враждебные.

Ранее Лукашик выразил мнение, что Черногория поддерживает усилия Запада по накачке Украины оружием и обучению ее военных. Он назвал это действие антироссийской акцией.