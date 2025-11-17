Россия
09:58, 17 ноября 2025Россия

Появились детали о поведении обезглавившей сына под Москвой матери во время задержания

Обезглавившая сына в Балашихе мать во время задержания беспокоилась о кошках
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Мать, которая, по предварительным данным, обезглавила шестилетнего сына в подмосковной Балашихе, во время задержания беспокоилась не за оставшуюся дочь, а о своих четырех кошках. Детали появились у издания Baza, которое поделилось информацией в Telegram-канале.

31-летняя женщина, по признанию ее матери, не любила детей. Бабушка отметила, что девятилетнюю дочь предполагаемая преступница ругала по любому поводу. К питомцам россиянка относилась куда лучше. Когда женщину задерживали, она переживала, кто будет заботиться о ее четырех кошках.

До этого работа оперативников с матерью найденного обезглавленным ребенка попала на видео. В ролике видно, как женщину заводят в столичный главк Следственного комитета России. Она отправляется на допрос в кабинет одного из сотрудников.

Останки ребенка обнаружили днем 16 ноября. По подозрению в расправе задержали родительницу, та признала вину.

