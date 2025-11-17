Минобороны: ВС РФ сорвали две попытки проведения контратак ВСУ в Купянске

Российские военные сорвали две попытки проведения контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Новые подробности о боях с окруженными украинскими солдатами появились в ежедневной сводке Министерства обороны России.

Бои продолжают вести штурмовые отряды 6-й армии подразделения группировки войск «Запад».

По данным оборонного ведомства, ВСУ за минувшие сутки предприняли две попытки контратаковать — подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ действовали в районе населенного пункта Благодатовка, а 15-й бригады нацгвардии — близ Великой Шапковки. Таким образом они пытались деблокировать окруженные подразделения.

За сутки ВСУ потеряли в Купянске и его окрестностях около 50 солдат, а также несколько единиц техники, в числе которой — бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей.

Ранее военкоры заявили, что контрнаступление ВСУ в районе котла в Купянске уже выдыхается, однако украинские соединения не оставляют попыток прорвать кольцо окружения. По их оценкам, бойцов в этом районе у украинских войск остается все меньше.