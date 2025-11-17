Наука и техника
Apple похоронила свой самый дорогой компьютер

Bloomberg: Apple не будет обновлять свой самый дорогой компьютер Mac Pro
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mason Trinca / Reuters

Корпорация Apple больше не будет выпускать обновления для своего самого дорогого компьютера. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман обратил внимание, что последняя версия Mac Pro вышла летом 2023 года. Модель получила процессор M2 Ultra, который считается достаточно устаревшим. Также аппарат имеет дизайн, который впервые внедрили в 2019 году. Инсайдер отметил, что IT-гигант, скорее всего, больше не будет обновлять этот девайс.

Mac Pro является самым дорогим компьютером в линейке Apple. Стоимость актуальной модели начинается с 7 тысяч долларов (565 тысяч рублей). «Mac Pro не будет существенно обновлен в 2026 году», — заявил Марк Гурман и подчеркнул, что Apple «в значительной степени списала устройство со счетов», фактически похоронив его.

Преемником Mac Pro, по мнению известного инсайдера, окажется Mac Studio. Этот аппарат имеет мощное «железо» — процессор M4 Max и от 36 гигабайт оперативной памяти. При это он стоит дешевле — от 2 тысяч долларов (161 тысяча рублей). «Studio олицетворяет собой как настоящее, так и будущее стратегии Apple в области профессиональных настольных компьютеров», — подытожил автор.

Ранее источники газеты Financial Times рассказали, что нынешний глава Apple Тим Кук покинет компанию в 2026 году. Совет директоров уже ведет поиск преемника — вероятно, им станет вице-президент Apple Джон Тернус.

