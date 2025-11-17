Силовые структуры
Прославившийся пьяным дебошем бывший глава Российского союза молодежи оказался в СИЗО

Тверской суд Москвы арестовал бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, в отношении которого возбуждено уголовное дело о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

46-летний чиновник был задержан еще 12 ноября, а 15 ноября он оказался в СИЗО, добавляет Telegram-канал «Осторожно, новости». Подробностей по фабуле его дела неизвестно.

Красноруцкий был председателем Российского союза молодежи с 2012 по 2023 год. Он уволился с должности после пьяного дебоша на борту самолета во время рейса из Ханты-Мансийска в Москву. 29 октября этого года ему вручили удостоверение почетного члена Российского союза молодежи.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска приговорил главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского к четырем годам колонии общего режима по делу о растрате при строительстве фортификаций в регионе.

