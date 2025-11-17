Наука и техника
04:31, 17 ноября 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина развития психических заболеваний

MP: Мутация в гене GRIN2A может стать причиной психических расстройств
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marcin Janiec / Shutterstock / Fotodom

Международная команда под руководством Института генетики человека Лейпцигского медицинского центра впервые показала: мутация всего в одном гене может стать непосредственной причиной психического расстройства. Исследование, опубликованное в Molecular Psychiatry (MP), опровергает прежнее представление о том, что такие заболевания — от шизофрении до депрессии — возникают только из-за сложной совокупности множества генетических и внешних факторов.

Ученые проанализировали данные 121 пациента с изменениями в гене GRIN2A, регулирующем работу NMDA-рецепторов — ключевых молекул передачи сигналов в мозге. Определенные варианты гена оказались напрямую связаны с развитием шизофрении, депрессии и тревожных расстройств, причем симптомы в этих случаях проявлялись уже в детском или подростковом возрасте. У части пациентов психические нарушения были единственным проявлением мутации, без эпилепсии или когнитивных нарушений, которые ранее считались основными признаками проблем с GRIN2A.

Особенно значимым стало наблюдение, что восстановление активности NMDA-рецепторов может улучшать состояние пациентов. В пилотной серии терапии добавкой L-серин, активирующей рецептор, исследователи зафиксировали заметное уменьшение психиатрических симптомов.

Авторы считают, что открытие меняет подход к диагностике и потенциальному лечению психических заболеваний, где в отдельных случаях ключ лежит не в сотнях генов, а в одном-единственном нарушении.

Ранее ученые выяснили, что препарат доксициклин может снижать риск развития шизофрении.

    Обсудить
