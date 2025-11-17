Силовые структуры
14:32, 17 ноября 2025

Раскрыта причина отказа от суицида обезглавившей сына россиянки

Обезглавившая сына мать призналась, что осталась жить ради кошек
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Расправившаяся с сыном в Балашихе 31-летняя россиянка перед задержанием собиралась совершить суицид, но в последний момент передумала. Причины в своем Telegram-канале раскрыло издание Baza.

По данным издания, осмотр женщины помог обнаружить на ее теле свежие раны. Она призналась, что отказалась от намерения уйти из жизни из-за своих четырех кошек — судьба четвероногих очень сильно ее беспокоит.

У задержанной подозревают шизофрению, для допроса вызвали психиатра.

16 ноября в Гольяновском пруду были обнаружены останки ребенка. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной. Ранее она наблюдалась у психиатра, и ей регулярно требовалась медицинская помощь из-за неадекватного поведения. У женщины также есть старшая дочь, после развода она стала жить с отцом. Нового сожителя она придумала, чтобы отвести от себя подозрения.

