Раскрыто влияние овуляции на сексуальное желание женщин

У многих женщин сексуальное желание усиливается во время овуляции, заявила эксперт по женскому здоровью Сюзанна Ансуорт. О влиянии менструального цикла на либидо она рассказала в беседе с Tyla.

Специалистка заявила, что сексуальное возбуждение женщины сильно зависит от гормонов, уровень которых колеблется на протяжении всего цикла. Так, во время фолликулярной фазы повышается выработка эстрогенов, усиливающих либидо. По словам Ансуорт, уровень этого гормона достигает максимума к моменту овуляции — периода, когда вероятность зачать ребенка максимально высока.

Она добавила, что, помимо эстрогена, усиливает влечение гормон тестостерон, уровень которого тоже растет в фолликулярную фазу. При этом после овуляции доминирующим становится гормон прогестерон.

Ранее сексолог Лори Минц рассказала, что многие женщины не знают о своем типе желания. По ее словам, у многих женщин нет проблемы с низким либидо, но им нужна стимуляция, чтобы возбудиться.