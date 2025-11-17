Россиянам назвали ухудшающие зрение популярные лекарства

Врач Стоянова: Нестероидные противовоспалительные препараты снижают зрение

Офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярные лекарства, которые могут ухудшать зрение. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Стоянова объяснила, что речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах (НПВС), к которым, в частности, относятся ибупрофен и диклофенак. По словам офтальмолога, если часто и долго употреблять эти препараты, то у человека выделяется меньше слезы. Кроме того, она становится более испаряемой, из-за чего может развиваться синдром сухого глаза, отметила врач. Она подчеркнула, что при этом состоянии роговица сильнее травмируется, и в глаз чаще попадают различные инфекции, из-за которых зрение может ухудшится.

Кроме того, Стоянова добавила, что НПВС могут вызвать и более опасное осложнение. По ее словам, препараты влияют на кровеносные сосуды в глазах. «Через стенки кровеносных сосудов начинает просачиваться жидкость. [Это будет] провоцировать отек центральной зоны сетчатки. Вот это уже серьезное осложнение», — рассказала офтальмолог. Она объяснила, что при таком отеке у человека также ухудшается зрение, и он начинает видеть предметы в искаженном виде.

