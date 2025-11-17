Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали ухудшающие зрение популярные лекарства

Врач Стоянова: Нестероидные противовоспалительные препараты снижают зрение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярные лекарства, которые могут ухудшать зрение. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Стоянова объяснила, что речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах (НПВС), к которым, в частности, относятся ибупрофен и диклофенак. По словам офтальмолога, если часто и долго употреблять эти препараты, то у человека выделяется меньше слезы. Кроме того, она становится более испаряемой, из-за чего может развиваться синдром сухого глаза, отметила врач. Она подчеркнула, что при этом состоянии роговица сильнее травмируется, и в глаз чаще попадают различные инфекции, из-за которых зрение может ухудшится.

Кроме того, Стоянова добавила, что НПВС могут вызвать и более опасное осложнение. По ее словам, препараты влияют на кровеносные сосуды в глазах. «Через стенки кровеносных сосудов начинает просачиваться жидкость. [Это будет] провоцировать отек центральной зоны сетчатки. Вот это уже серьезное осложнение», — рассказала офтальмолог. Она объяснила, что при таком отеке у человека также ухудшается зрение, и он начинает видеть предметы в искаженном виде.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала привычку, защищающую зрение. Она призвала россиян, когда они работают за компьютером, делать зарядку для глаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости