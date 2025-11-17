Экономика
14:17, 17 ноября 2025Экономика

Россияне купили квартиру и два года не могут туда въехать из-за прошлой хозяйки

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге семья купила квартиру и два года не может въехать в нее из-за прошлой хозяйки. Женщина утверждает, что ее обманули мошенники, пишет Telegram-канал Baza.

Россияне решили приобрести жилье у 80-летней Татьяны. Она сама занималась недвижимостью и утверждала, что избавляется от квартиры, так как она напоминает ей о муже.

При помощи агентства и нотариуса стороны заключили сделку купли-продажи. При этом пенсионерка без проблем предоставила все документы, а в Росреестре зарегистрировали переход права собственности.

Через месяц женщина заявила, что ее обманули мошенники. Суд арестовал жилье, за которое новые владельцы уже заплатили 13 миллионов рублей. После проведения экспертизы выяснилось, что пенсионерка склонна притворяться. Теперь в ситуации разбирается суд. По словам пострадавших, женщина до сих пор живет в квартире, а у них не получается переехать в новое жилье уже два года.

Ранее Верховный суд Якутии впервые отказал в аннулировании сделки пенсионерки, которая приобрела квартиру под влиянием мошенников.

