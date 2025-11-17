Россиянину дали срок за вербовку иностранца в ряды террористов

Житель Адыгеи попался ФСБ на попытке завербовать иностранца в ряды террористов

Жителя Республики Адыгея приговорили к 14 годам колонии за вербовку иностранца в международную террористическую организацию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, являвшийся сторонником организации россиянин вербовал мужчину, проводя с ним беседы. В них он обосновывал необходимость применения террористических методов и пытался убедить иностранца стать пособником террористов. Деятельность вербовщика вскрыли сотрудники республиканского управления ФСБ, задержавшие преступника.

Ранее в Москве задержали девять иностранцев, занимавшихся на территории России вербовкой трудовых мигрантов в террористическую организацию.