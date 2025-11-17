Россия
12:08, 17 ноября 2025Россия

Россиянка обвинила врачей в смерти сына-младенца

Жительница Краснодарского края обвинила врачей в смерти сына-младенца
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Жительница Краснодарского края обвинила врачей в смерти сына-младенца. Как утверждает женщина, медики на протяжении нескольких часов не могли помочь ее больному ребенку. Рассказ россиянки приводит в Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

36-летняя мать поделилась, что ее сыну было три недели, когда он почувствовал недомогание. Родительница отвезла его в Каневскую районную больницу. Там, как утверждает мать, врачи игнорировали ухудшение состояния мальчика.

Россиянка отметила, что сотрудники медучреждения неправильно установили оборудование и не вызвали младенцу санавиацию, пока семья не стала требовать вмешательства знакомых.

Мать пояснила, что дежурные врачи вызвали взрослого реаниматолога, однако тот объявил, что «ребенок дышит сам» и его зря потревожили. Профильные медики, как заявляет женщина, отсутствовали из-за выходного дня.

После похорон сына жительница Краснодарского края написала заявления в прокуратуру, региональный следственный комитет и управление МВД. Россиянка настаивает, чтобы главного врача, заведующих реанимацией и детским отделением этой больницы уволили, а также наказали их за бездействие и халатность.

Ранее сообщалось, что жительница Самары обвинила врачей в смерти новорожденного сына.

