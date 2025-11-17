Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 17 ноября 2025Россия

Россиянку в пижаме нашли на козырьке жилого дома

В Оренбурге 22-летнюю девушку в пижаме нашли на козырьке дома
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Оренбурге 22-летнюю девушку в пижаме нашли на козырьке жилого дома. Об этом сообщает в Telegram сетевое издание «Урал56.Ру».

По его данным, россиянка выпала из окна в ночь на 17 ноября. После этого она оказалась на козырьке подъезда. Возможно, это спасло ей жизнь.

Газета «Комсомольская правда» уточняет, что в семье девушки часто происходили ссоры. Случившемуся также предшествовала ее ссора с родителями.

Ранее в Ленинградской области женщина выпала с 22-го этажа, спасти ее не удалось. В квартире жительницы населенного пункта Новосаратовка нашли белый порошок и шприц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

    В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости