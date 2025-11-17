Россиянку в пижаме нашли на козырьке жилого дома

В Оренбурге 22-летнюю девушку в пижаме нашли на козырьке дома

В Оренбурге 22-летнюю девушку в пижаме нашли на козырьке жилого дома. Об этом сообщает в Telegram сетевое издание «Урал56.Ру».

По его данным, россиянка выпала из окна в ночь на 17 ноября. После этого она оказалась на козырьке подъезда. Возможно, это спасло ей жизнь.

Газета «Комсомольская правда» уточняет, что в семье девушки часто происходили ссоры. Случившемуся также предшествовала ее ссора с родителями.

