11:54, 17 ноября 2025Силовые структуры

Российские подростки сняли на видео коллективное избиение полицейского

В Воркуте группа подростков избила полицейского и сняла видеоролик
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Воркуте группа подростков сняла видео с избиением толпой сотрудника полиции. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как полицейский в окружении толпы молодых людей хватает одного из них за куртку, другой отталкивает его и наносит удар по лицу, после толпа валит сотрудника в снег и избивает.

По данным издания, конфликт случился из-за агрессии подростков в отношении сотрудников пункта выдачи заказов в местном торговом центре. Школьники сначала бросали бутылки в здание, а затем стали требовать от работников удалить запись с камеры наблюдения с их дебошем.

После прибытия полиции к месту ЧП, юные хулиганы напали на приблизившегося сотрудника полиции. Все участники драки задержаны, в отношении 17-летнего зачинщика возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Самаре девушка избила сверстницу под окнами школы и попала на видео.

