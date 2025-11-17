Российский губернатор показал кадры последствий атаки вражеских БПЛА

Гладков: В результате атаки ВСУ загорелось коммерческое здание в городе Короча

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что в результате в городе Короча загорелась кровля коммерческого здания.

Пожарные ликвидируют очаг возгорания. Кроме того, после еще одного удара были выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Без света временно находится часть города Короча, а также поселки Погореловка и Подкопаевка.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил Вячеслав Гладков.

По информации Министерства обороны России, с 20:00 до 23:00 17 ноября над Белгородской областью было сбито 10 вражеских беспилотников. Также ПВО уничтожили БПЛА над Воронежской, Смоленской и Брянской областями.