Российский командир во время разведки нашел двух раненых бойцов СВО и вывел из-под огня

Российский командир разведывательной группы Сергей Вдовин во время разведки нашел двух раненых бойцов специальной военной операции (СВО) и вывел из-под огня. Его историю публикуют «Известия».

По данным издания, российские военнослужащие пострадали в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самостоятельно выбраться не смогли. Тогда Вдовин оперативно оказал первую помощь и организовал эвакуацию раненых в тыл.

Группа продолжила разведку и обнаружила несколько позиций ВСУ. На основе собранных данных российские артиллеристы скорректировали огонь и обеспечили продвижение российских войск вглубь обороны противника, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что штурмовик Константин Чупин в течение недели в одиночку удерживал позицию на СВО после того, как вывел с поля боя раненых сослуживцев.

