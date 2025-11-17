Россия
10:20, 17 ноября 2025Россия

Российский командир во время разведки нашел двух раненых бойцов СВО и вывел из-под огня

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский командир разведывательной группы Сергей Вдовин во время разведки нашел двух раненых бойцов специальной военной операции (СВО) и вывел из-под огня. Его историю публикуют «Известия».

По данным издания, российские военнослужащие пострадали в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самостоятельно выбраться не смогли. Тогда Вдовин оперативно оказал первую помощь и организовал эвакуацию раненых в тыл.

Группа продолжила разведку и обнаружила несколько позиций ВСУ. На основе собранных данных российские артиллеристы скорректировали огонь и обеспечили продвижение российских войск вглубь обороны противника, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что штурмовик Константин Чупин в течение недели в одиночку удерживал позицию на СВО после того, как вывел с поля боя раненых сослуживцев.

    Все новости