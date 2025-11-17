Спорт
10:17, 17 ноября 2025Спорт

Российского вратаря признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Charles LeClaire / Imagn Image / Reuters

Российский вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Нэшвилл Предаторз» (4:0) россиянин отразил 21 бросок и оформил шатаут. Матч в НХЛ стал вторым в карьере россиянина. Первой звездой дня признан американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз, который отметился четырьмя результативными передачами в матче с «Чикаго Блэкхокс».

Второй звездой стал шведский нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд. Он забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

8 ноября второй звездой дня в НХЛ признали российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Он отдал четыре передачи в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг», в результате команда одержала победу со счетом 7:3.

