Российского форварда признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российского форварда Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3) россиянин оформил четыре результативные передачи. Первой звездой игрового дня признан словацкий защитник «Нью-Йорк Джерси» Шимон Немец, отметившийся первым в карьере хет-триком в матче с «Чикаго Блэкхокс».

Тройку лучших игроков замкнул немецкий форвард «Юта Маммот» Джей-Джей Петерка. Он оформил гол и результативную передачу в матче с «Баффало Сейбрз».

8 ноября второй звездой игрового дня в НХЛ признали российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Он оформил гол и две результативные передачи в матче против «Детройт Ред Уингз», в результате команда одержала победу со счетом 4:1.