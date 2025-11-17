Ценности
19:13, 17 ноября 2025

Сергей Зверев призвал россиян носить бабушкины шубы зимой

Стилист Сергей Зверев призвал россиян носить бабушкины шубы зимой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Соколов, Александр Яковлев / ТАСС

Российский парикмахер, стилист и шоумен Сергей Зверев назвал модные тренды на зиму 2025-2026 годов. Его комментарий публикует Ura.ru.

Эксперт призвал использовать в образах шубы бабушек и прабабушек, которые, по его словам, не носили искусственный мех. «Поэтому эти шубы хорошо сохранились и сейчас выглядят не хуже, а порой и лучше тех, которые мы можем увидеть в магазинах», — отметил он.

Также специалист указал, что в грядущем сезоне будут актуальны джинсы свободного кроя и брюки из денима с дырами. « Главное, чтобы они были утепленные внутри, а снаружи — порванные в хлам», — заявил Зверев.

Ранее в ноябре российский стилист Александр Рогов назвал модную замену шапкам зимой.

