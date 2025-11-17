Экономика
19:51, 17 ноября 2025Экономика

Школьников из российского города сдул ветер

В Норильске школьников сдул с ног ветер
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Радиоточка НСН»

В Норильске Красноярского края мощный ветер сдул с ног нескольких школьников. Об инциденте в российском городе пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Норильске наступили 20-градусные морозы, а порывы ветра в некоторых локациях достигают 16 метров в секунду. В сеть попало видео, на котором двое детей пытаются пройти по улице, но не могут удержаться на ногах из-за стихии и оба падают на заснеженную дорогу.

По данным канала, из-за шторма в Норильске были задержаны авиарейсы. Более 700 пассажиров не могут вылететь из местного аэропорта из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Москву накроет мощный снежный циклон. Согласно прогнозам, в столице образуется снежный покров высотой 10-15 сантиметров.

