13:58, 17 ноября 2025Культура

Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

Шуфутинский заявил, что зарегистрировал отношения с женой еще 30 лет назад
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

77-летний российский певец Михаил Шуфутинский остро отреагировал на вопрос о личной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель вышел свет со своей возлюбленной Светланой Уразовой, которая младше его почти на 30 лет. «Это вас вообще не касается! Никакие вопросы регистрации, отношений. Вам зачем это?! Это личное мое, это моя жизнь, она вас не касается! Зачем нам об этом — зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь еще?» — заявил артист.

Он также призвал журналистов спрашивать его о музыке — «про Чайковского, о Рахманинове, о Бруно Марсе». «Мы зарегистрировали свои отношения 30 лет назад, мы вместе работали много лет и продолжаем. Жена моя является сегодня главным помощником в моей жизни», — заключил Шуфутинский.

Ранее сваха и руководитель брачного агентства Анна Осипова заявила, что Уразова вышла за музыканта замуж не из-за денег.

