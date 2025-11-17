Бывший СССР
13:29, 17 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о тактике Сырского в Гуляйполе

ВСУ провалили оборону Гуляйполя из-за нерешения Сырским комплексных проблем
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили оборону Гуляйполя в Запорожской области. Об этом рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

По информации канала, это произошло в связи с тем, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не решал комплексно проблемы на этом участке фронта, используя лишь «пожарные команды» для локализации проблемных зон. Редакция канала добавила, что один из батальонов 125-й бригады ВСУ за несколько дней понес потери 25 процентов от личного состава, имея численное превосходство относительно сил России.

«Пока говорить о капитальных проблемах ВСУ на этом направлении преждевременно. Украинская армия активно засеивает подступы к Гуляйполю противопехотными минами, однако если так пойдет и дальше, то оборона города продержится гораздо меньше, чем все ожидают», — заключили авторы публикации.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что на запорожском направлении формируется новый котел вокруг ВСУ. По его словам, российские военные начали обхват стратегически важного села Гуляйполе. Он добавил, что в ВСУ уже поняли, что им скоро придет конец в этом регионе.

    Все новости