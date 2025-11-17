«Известия»: После разгрома десанта ГУР в Красноармейске выжил один спецназовец

После провальной попытки Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины высадить вертолетный десант в Красноармейске (украинское название — Покровск) один из спецназовцев попал в плен к российским бойцам. Об этом пишут «Известия».

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали изданию, что противник планировал застать их врасплох, однако попытка оказалась неудачной, и в ходе первой волны атаки несколько украинских военных были ликвидированы. Вскоре спецназовцы предприняли вторую, также оказавшуюся безуспешной попытку атаковать.

В результате разгрома десанта на поле боя остался всего один выживший военнослужащий ГУР, представитель украинского спецподразделения «Тимура» Руслан Шахун. Он был ранен в ноги и оказался в плену. Позднее он рассказал, что их бросили в бой, не обеспечив необходимыми средствами и без какой-либо подготовки.

Ранее российские военные из группировки «Отважные» высмеяли начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за неудачный десант украинского спецназа. На снятом с разведывательного дрона видео видно, что на стене одного из разрушенных строений появилась надпись «Буданов, спасибо за трофеи!». Поясняется, что видео было сделано на месте высадки украинских спецназовцев у Красноармейска.