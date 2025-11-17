Россия
14:06, 17 ноября 2025Россия

Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

V1.ru: В Камышине мигранты толпой избили горожанина
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города. Слова горожан приводит сетевое издание «Волгоград онлайн» в Telegram.

Перед этим в сеть попал снимок, сделанный в городе Камышине. На нем видно около трех десятков человек, столпившихся около сетевого продовольственного магазина.

По словам пользователей сети, которые приводит издание, молодого человека избили мигранты. Причиной конфликта якобы стало то, что россиянин заступился за девушку.

При этом другие местные жители заявляют, что избиения не было. В пресс-службе МВД России по региону на момент публикации материала ситуацию не прокомментировали.

Ранее мигранты избили земляка в Петербурге. После этого четыре человека похитили его с целью получения выкупа. Приезжего посадили в «ГАЗель» и увезли.

