Токаев захотел получить доступ к портам в стране НАТО

Токаев попросил у президента Эстонии Кариса доступ к портам республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил у президента Эстонии иса Алара Кардоступ к портам республики. Его слова приводит Tengrinews в своем Telegram-канале.

«Мы очень заинтересованы в получении доступа к вашим морским портам и в торговле с вашей страной, а также в поддержании конструктивных контактов», — заявил казахстанский лидер. Токаев также отметил существование препятствий в торговле между Казахстаном и Эстонией при некотором прогрессе.

Карис же рассказал, что некоторые препятствия имеются, но они преодолимы.

В мае Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из порта в Индии, направлявшийся в порт России. До этого парламент республики принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда».