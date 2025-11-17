Мир
04:51, 17 ноября 2025

Трамп оскорбил журналистку за один вопрос

Трамп назвал журналистку отвратительным репортером после вопроса об Эпштейне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оскорбил журналистку за вопрос о возможной попытке главы Белого дома скрыть информацию о связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Это произошло во время общения американского лидера с представителями СМИ в Палм-Бич.

Главу США попросили прокомментировать слова конгрессмена Томаса Масси о том, что призыв Трампа расследовать связи Эпштейна может оказаться дымовой завесой с целью что-либо скрыть.

«Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости, а вы отвратительный репортер, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — грубо ответил журналистке американский президент.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Трамп «ежедневно паникует» из-за возможной публикации файлов, связанных с преступной деятельностью скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Он также предположил, что файлы Эпштейна могут содержать в себе «самый крупный скандал в истории президентства», который может привести к падению Трампа.

