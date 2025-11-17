Мир
09:17, 17 ноября 2025
Мир

Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

Трамп призвал привлечь демократов к ответственности за грязные связи с Эпштейном
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь демократов к ответственности за грязные связи со сканадльно известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он заявил на странице в соцсети Truth Social.

При этом американский лидер снова упомянул Россию в своем посте о деле Эпштейна, сравнив его с «аферой» о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года.

«Это мистификация демократов, призванная отвлечь внимание, как и афера "Россия, Россия, Россия"! У них были грязные отношения с Эпштейном, и их следует привлечь к ответственности», — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп обратился к членам Республиканской партии с призывом проголосовать за обнародование всех файлов по делу Эпштейна. По его словам, пришло время покончить с мистификацией демократов, устроенной леворадикальными сумасшедшими, чтобы отвлечь внимание от большого успеха республиканцев.

