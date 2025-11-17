TAC: Трамп должен принять предложение Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп должен принять предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). С таким призывом выступило издание The American Conservative (TAC).

В статье отметили, что американский лидер не дал явного согласия на предложение президента России Владимира Путина добровольно соблюдать пункты ДСНВ, когда его действие прекратится.

TAC подчеркнуло, что в случае, если Москва и Вашингтон не заключат новый договор или не согласится на условия, предложенные российским лидером, то Россия и США вступят в опасную гонку вооружений и создание «оружия коллективного самоубийства».

«В худшем случае геополитический кризис может спровоцировать применение ядерного оружия, что в конечном итоге приведёт к взаимному уничтожению», — констатировало издание.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что от США не поступало предложений по ДСНВ. Он отметил, что в этом геополитическом вопросе нет продвижения.

22 сентября президент России заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после того, как его срок закончится, а именно 5 февраля 2026 года. Он подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только в том случае, если США поступят аналогичным образом.