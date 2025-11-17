Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:12, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск в одной стране

Власти Казахстана объявили в розыск белорусского треш-стримера Mellstroy
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @mellstroy

Власти Казахстана объявили в международный розыск популярного белорусского треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) одной из стран СНГ.

«Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино (...), ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана», — рассказали в агентстве. Уточняется, что для рекламы казино треш-стример объявил серию розыгрышей и челленджей.

Представили государственного органа добавили, что суд санкционировал в отношении Бурима меру пресечения в виде содержания под стражей. АФМ также призвало граждан сообщать о местонахождении стримера в департамент экономических расследований по городу Астана. «Вознаграждение и анонимность гарантируются», — указали в агентстве.

Ранее сообщалось, что контент Mellstroy признали экстремистским в Белоруссии. Уточнялось, что блогер причастен к организации правонарушений и преступлений, которые совершались в республике в октябре.

В мае 2024 года МВД России объявило Бурима в розыск. Предположительно, треш-стример уклонялся от весеннего призыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

    Газманов рассказал об отношении к деньгам

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости