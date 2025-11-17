Умерла боровшаяся с раком блогерша Ирина Небога

Блогерша Ира Небога умерла в 21 год после продолжительной борьбы с раком

Блогерша Ирина Небога (настоящая фамилия — Антонова) умерла в 21 год после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщается в ее Telegram.

В публикации, которая появилась от имени блогерши в канале, написано, что девушки не стало 15 ноября в 22:25 по московскому времени. «Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — говорится в сообщении.

Небога открыто рассказывала о борьбе с онкологией и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. Впервые у блогерши выявили рак в 16 лет. Ей диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль скелета.

Ранее Ирина Небога описала ощущения от курсов химиотерапии. Девушка призналась, что лечение от рака было очень тяжелым.