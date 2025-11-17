Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:15, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Умерла боровшаяся с раком блогерша Ирина Небога

Блогерша Ира Небога умерла в 21 год после продолжительной борьбы с раком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: insung yoon / Unsplash

Блогерша Ирина Небога (настоящая фамилия — Антонова) умерла в 21 год после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщается в ее Telegram.

В публикации, которая появилась от имени блогерши в канале, написано, что девушки не стало 15 ноября в 22:25 по московскому времени. «Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — говорится в сообщении.

Небога открыто рассказывала о борьбе с онкологией и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. Впервые у блогерши выявили рак в 16 лет. Ей диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль скелета.

Ранее Ирина Небога описала ощущения от курсов химиотерапии. Девушка призналась, что лечение от рака было очень тяжелым.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    На Украине забили тревогу из-за ситуации в энергетике

    Разбившие украинский спецназ у Красноармейска бойцы раскрыли детали боя

    Подсчитаны потери ВСУ в ЛНР

    Полковник высказался о роли космоса в войнах

    Учительнице дали 15 лет тюрьмы за изнасилование подростка и попытку расправиться с мужем

    Девушка отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи

    Женщин предупредили о скрытой опасности вибраторов

    Пугачева лишилась товарного знака в России

    ВСУ пытались ударить по подстанции в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости