02:51, 17 ноября 2025Экономика

Уровень бедности в России изменился

РАНХиГС: Уровень бедности в России за 30 лет упал в три раза
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / Global Look Press

Показатель бедности в России за 30 лет снизился в три раза, при этом за последние 10 лет – более чем в полтора раза (с 13,3 до 7 процентов). Об этом свидетельствуют данные аналитики Президентской академии РАНХиГС, пишет РИА Новости.

По данным исследователей, с учетом инфляции общие доходы соотечественников увеличились на восемь процентных пунктов. Примечательно, что в то же время фиксируется отставание пенсий от уровня зарплат на 2 процентных пункта по итогам первого полугодия 2025 года.

Работа ученых о социальном самочувствии населения подтверждает тот факт, что население страны явно адаптировалось к новым условиям. Как уточнили в вузе, в сентябре 2025 года 3 процента опрошенных назвали социальные условия очень хорошими, 17 процентов скорее хорошими, 50 процентов средними, 20 процентов скорее плохими и только 10 процентов очень плохими.

Опрос выявил, что особенно высок показатель удовлетворенности своей жизнью у молодежи в возрасте до 34 лет (73 процента) и у жителей малых городов (69 процентов).

Ранее в России назвали зарплату бедняков. По данным аналитики, порог зарплатной бедности в России достиг 48 тысяч рублей в месяц. Подобный заработок респонденты назвали маркером бедняка.

