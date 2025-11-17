Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране 10 товарных знаков

Концерн Hyundai Motor зарегистрировал в России десять товарных знаков

Южнокорейский автогигант Hyundai, руководство которого объявило об уходе с российского рынка после начала боевых действий на Украине, зарегистрировал 10 товарных знаков в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию Роспатента.

Среди зарегистрированных товарных знаков оказались марки автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter. Эти наименования проходят по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — грузовые и пассажирские машины, фургоны, автобусы. В перечень также попали Hyundai Before Service, Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа южнокорейской компании в синем цвете.

Вышеперечисленные заявки, как отмечается, были отправлены в российское ведомство представителями компании «Хендэ мотор компани» летом прошлого года. Действие товарных знаков в России истечет через девять лет — в 2034 году.

В начале сентября 2025 года сообщалось о четырех заявках, поданных Hyundai в Роспатент. Речь шла о товарных знаках, относящихся к 12-му, 37-му, 9 и 16-му классам МКТУ. Две заявки относились к продукции суббренда Hyundai Motor — компании Genesis, специализирующейся на выпуске автомобилей премиального класса. Эксперты отмечают, что подобного рода заявки могут вовсе не свидетельствовать о намерении автобренда возобновить бизнес-деятельность в России. Подобным образом ушедшие из страны производители стремятся защититься от недобросовестного использования авторских марок третьими лицами.