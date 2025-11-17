В Бразилии оценили идею закупки отвергнутых Украиной танков Leopard

Фариназу: Бразилии не следует покупать отвергнутые Украиной танки Leopard

Идея о закупках Бразилией отвергнутых Украиной немецких танков Leopard звучит сомнительно. Так это предложение оценил офицер ВМС Бразилии в запасе Робинсон Фариназу в интервью РИА Новости.

По его словам, Leopard показали себя лучше других западных танков на Украине, однако речь все равно идет о технологиях 60-летней давности. Он отметил, что Бразилии следует вернуться к собственному производству боевых машин.

«Leopard весьма зависим от электронных компонентов, которые не очень подходили к климату на Украине. Тем более не знаю, выдержали бы они тропический климат Бразилии. Так что очень сомнительна возможная покупка этих танков», — отметил Фариназу.

Ранее стало известно, что Германия может продать Бразилии 65 танков Leopard 2A6 и 78 БМП Marder 1A5, от которых отказалась Украина. Официальных подтверждений отказа Киева от такого большого количества техники не было.