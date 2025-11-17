Мир
В Финляндии предсказали катастрофу из-за действий Стубба по Украине

Мема: Призыв Стубба по Украине может привести к катастрофе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Призыв президента Финляндии Александра Стубба о необходимости усилить военное давление на Россию для завершения украинского конфликта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в социальной сети X.

«Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе», — написал он.

При этом Мема напомнил, что Финляндия граничит с Россией, и конфликт с соседом, в конечном итоге, может привести к ответным действиям Москвы.

Ранее Стубб заявил, что европейским лидерам необходимо поддерживать всестороннюю помощь Украине, поскольку та вынуждена противостоять российским войскам, постепенно продвигающимся на поле боя.

